В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавших рыбаков

В Верхнебуреинском районе похолодало настолько, что на реках уже образовывается лед. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропавших людях. По предварительным данным, три рыбака шли на катере из поселка Талакан Амурской области и пропали в районе ключа Малый в Верхнебуреинском районе. Предположительно, катер застрял во льду. Связи с людьми нет.

Всю субботу, 17 октября, поиски проходили со стороны Амурской области. Спасатели выехали в предполагаемый район местонахождения рыбаков. Толщина льда в этом месте составляет около двух сантиметров – пешком идти крайне опасно, поэтому спасатели шли на катере. По мере продвижения пробивали лед и замерзшую шугу, однако добраться до рыбаков не удалось.

Поиски продолжились 18 октября. Они ведутся в двух направлениях: со стороны Амурской области спасатели продолжают пробиваться по реке, а другая группа осматривает район с вертолета Ми-8. На борту есть подъемно-спусковое устройство для десантирования спасателей и подъема людей.