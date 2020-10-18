У хабаровчанина арестовали половину бани

Неплательщики налогов рискуют лишиться имущества, как движимого, так и недвижимого Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский предприниматель рискует остаться с половиной бани, если не погасит задолженность по земельному и имущественному налогам почти 350 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе мэрии Хабаровска, гражданин владеет банным комплексом, площадью в 800 квадратных метров. Половину этого здания и арестовали судебные приставы.

Посетителям арест имущества не помешает наслаждаться прелестями парной, а вот владельцу нужно за десять дней найти деньги на уплату налогов. В противном случае баня пойдет с молотка.

Как напомнили в мэрии, рейды по выявлению «забывчивых налогоплательщиков» продолжаются по городу. Неплательщики рискуют остаться без автомобилей, нежилых помещений и другого имущества, которое закон позволяет арестовывать и продавать в счет уплаты налогов и иных задолженностей.