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Общество

Чета Дегтяревых впервые посетила Дальневосточный художественный музей

Врио губернатора Хабаровского края поблагодарил работников музея за сохранение уникальной коллеккции
Ксения ТУРТЫГИНА
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Михаил Дегтярев согласился, что музею нужна финансовая поддержка

Михаил Дегтярев согласился, что музею нужна финансовая поддержка

Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, с супругой Галиной побывал в Дальневосточном художественном музее, экскурсию для них провела Валентина Запорожская, директор музея.

Коллекция ДВХМ разнообразна, экспонаты уникальны. На стенах висят подлинники кисти Гарофало, Веронезе, Тициана, Шишкина, Репина, Айвазовского. Много полотен в свое передали из запасников Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Эрмитажа.

Однако то, что видят зрители в залах, - лишь часть фондов ДВХМ, очень много произведений искусства хранятся в запасниках. Чтобы выставить всю коллекцию, нужно в два-три раза увеличить площади залов. Кроме того, остро стоит вопрос о реставрации полотен и ремонте самого здания музея.

- Благодарен работникам музея за сохранение уникальной коллекции. Дальневосточный художественный музей - настоящая жемчужина Хабаровского края, - подчеркнул врио губернатора. - Безусловно, такие фонды заслуживают того, чтобы их видели все жители региона, чтобы картины не хранились в запасниках. Это потребует значительных финансовых затрат и заранее обещать что-то было бы безответственно. Будем искать варианты решения этой проблемы, возможно – привлекать средства меценатов.