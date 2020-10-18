Хабаровск и Ниигата отмечают 55 лет установления побратимских связей

Выставка знакомит посетителей с историей российского Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Муниципалитет Ниигаты (Япония) в честь 55-летия установления побратимских связей с российским Хабаровском организовал выставку. Как уточнили в пресс-службе мэрии Хабаровска, на выставке представлены хроника событий, фотографии, видеофильмы по различным темам («Виды города Хабаровска», «Развлечения», «Гастрономия» и др.) и иные экспонаты, которые знакомят посетителей с историей России и Хабаровска.

Напомним, что летом 1964 года в Ниигате произошло сильное землетрясение, а следом наводнение. Тогда хабаровчане отправили пострадавшему городу гуманитарный груз – три тысячи кубометров строительной древесин. А в следующем году, 23 апреля 1965 года было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой.

СПРАВКА

Ниигата основана 1 апреля 1889 года, административный центр префектуры Ниигата. Располагается на побережье Японского моря в устье двух рек: Синано (самая длинная река в Японии) и Агано. Население Ниигаты составляет 785 755 человек. Площадь города - 726,1 км². Мэр - господин Накахара Яити.