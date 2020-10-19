Детские соревнования по пожарному спорту прошли в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Детские соревнования по пожарному спорту прошли в Хабаровском крае. На состязания съехались 120 ребят из поселков Вяземского и Бикинского районов, а также из района имени Лазо. Юные пожарные попробовали свои силы в специальной эстафете, прошли полосу препятствий, научились развертывать пожарные рукава и получили первые навыки тушения пожаров.

- Для проведения состязаний выбрали южные районы. Они потенциально опасны с точки зрения природных пожаров. Подросткам будет полезно узнать об огненной стихии. В будущем они смогут помогать в обеспечении безопасности, - отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

По итогу соревнований отличилась команда из бикинской школы №5, спортсмены из школы №2 города Вяземский. В районе имени Лазо победили юные пожарные школы села Георгиевка. Призеры получили кубки, медали, грамоты и специальные призы от организаторов мероприятия.