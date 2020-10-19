В Комитете по делам ЗАГС Хабаровского края ограничили прием граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комитете по делам ЗАГС Хабаровского края ограничили прием граждан. Это необходимая мера в связи с пандемией. Теперь направить заявление в комитет необходимо в письменной форме по адресу: 680002, Хабаровск, улица Фрунзе, 72 или по электронной почте komza@adm.khv.ru, заверив документ простой электронной подписью.

- Личный прием граждан председателем и заместителем председателя Комитета по делам ЗАГС и архивов отменили до особого распоряжения. Информацию о возобновлении личного приема предоставят дополнительно, - рассказали ведомстве.

Консультации по вопросам госрегистрации актов гражданского состояния проводят исключительно по телефону. Горячая линия, в том числе для консультирования юридических и физических лиц, по телефонам (4212) 31-54-74 и 32-46-93. Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать обязательный масочный режим. Местных жителей призывают соблюдать социальную дистанцию.