Хабаровская таможня передала маски образовательным учреждениям Биробиджана Фото: Олег ЗОЛОТО

Хабаровская таможня передала маски образовательным учреждениям Биробиджана. Общее число изделий превысило две тысячи. Их незаконно попытался ввезти на территорию России гражданин Китая. Нарушение выявили в апреле 2020 года.

- Инцидент случился в пункте пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области. Товар, подлежащий таможенному декларированию, нарушитель пытался провезти в багаже. Обнаружить незаконный груз смогли с помощью досмотровой рентгеновской техники, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». В июне 2020 года Биробиджанский районный суд принял решение об обращении медицинских масок в федеральную собственность, а гражданина Китая признали виновным в совершении административного правонарушения.