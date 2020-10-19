На севере Хабаровского края сняли видео последствий первого снега Фото: Социальные сети

На севере Хабаровского края сняли видео последствий первого снега. Напомним, накануне в Николаевском районе началась метель. Непогода настолько сильно закрутила воздушные потоки вперемешку с осадками, что деревья насилу выдержали. Один тополь все-таки сдался и рухнул прямо на проезжую часть на улице Сибирской. Местные жители сняли на видео уже лежащее на снегу дерево, ветви которого раскинулись и стали помехой для движения. Информацию разместили в одном из местных пабликов.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. О пострадавших людях пока информации нет.