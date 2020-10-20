В Хабаровске дороги отремонтируют сверх плана Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске восемь дорог отремонтируют сверх плана. Работы проведут на сэкономленные 30 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день фронт работ освоили на улице Союзная, на которую должны были зайти только в следующем году. В планах привести в порядок дороги на улицах Блюхера, Мухина, Шабадина, Сибирская, Ясная, а также в переулках Забайкальский и Облачный.

- Экономии средств достигли в результате проведения конкурсов среди подрядчиков и в ходе производства работ. Приводить в порядок дополнительные 3,5 километра дорожной одежды бригады должны закончить к 15 ноября. Сегодня тяжелая техника работает на улицах Шабадина и Сибирская, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что из 47 улиц общей протяженностью в 43,5 километра, которые планировали отремонтировать в 2020 году, 44 уже восстановили. На эти работы выделили в общей сложности 1,6 миллиарда рублей.