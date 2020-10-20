Военные летчики в Хабаровском крае выполнили полеты на малых высотах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные летчики в Хабаровском крае выполнили полеты на малых высотах. Это была задача, с которой им предстояло справиться во время тренировки. Отработку действий провели в рамках учений с использованием вертолетов Ми-8АМТШ. Экипажи выполняли полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Навыки и умение, которое продемонстрировали бойцы, оценили как вполне отличные.

- Кроме того, военные летчики отработали разведку района предполагаемых целей, выполняющих роль зенитных ракетных установок условного противника. Также они совершили электронные пуски неуправляемых авиационных снарядов, - рассказали в пресс- службе Восточного военного округа.

Во время учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации ВВО выполнили более 20 вертолетовылетов.