В Хабаровском крае начали обучать добровольных пожарных и волонтеров Фото: Владимир Хабаров, Типичный Воронеж.

В Хабаровском крае стартовал пилотный проект по обучению добровольных пожарных и волонтеров. Первые занятия провели в селе Бичевая района имени Лазо. За курс, рассчитанный на 36 часов, слушателям дают не только теоретические знания, но и организуют практические занятия, проводят тестирование.

- Добровольные пожарные изучают разновидности пожаров, узнают, как правильно и безопасно ликвидировать горение в том или ином случае. Им объясняют, в каких случаях можно обойтись ранцевым огнетушителем, где дополнительно нужна ветродуйка, а в каких случаях нужны мотопомпы и пожарный автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По итогу обучения слушатели получают зачет, по результатам которого учащимся дадут допуск к самостоятельному несению службы. Напомним, силы добровольных пожарных и волонтеров нужны, если надо срочно ликвидировать пожар в отдаленных поселках региона.Так, добровольная пожарная команда села Бичевая курирует еще два села: 3-й сплавной и Кутузовка.