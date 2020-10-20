В Хабаровске арестовали подозреваемого в убийстве восьмилетней давности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске арестовали подозреваемого в убийстве восьмилетней давности. По версии следствия, в мае 2020 года по вине фигуранта скончался мужчина. Пока сообщается, что 25-летний задержанный накинулся на 51-летнего пострадавшего, бил его руками и ногами. Скончался мужчина от полученных травм на месте происшествия, сам злоумышленник скрылся. Поводом для агрессии стал малозначительный повод.

- По решению суда обвиняемого в убийстве заключили под стражу. Преступление раскрыли благодаря совместной масштабной работе, проведенной следователями отделения по раскрытию преступлений прошлых лет и следователями-криминалистами следственного управления. Сейчас правоохранители проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается.