В Амуре на севере Хабаровского края запретили ловить рыбу ФОТО: Евгения Вайзерова

В Амуре на севере Хабаровского края запретили ловить рыбу. Также жителям Николаевска -на- Амуре и Николаевского района настоятельно рекомендуют не использовать речную воду. Причина тому - превышения предельно допустимых концентраций некоторых элементов. Об этом сообщили в администрации Николаевского района.

- По данным АНО «Лаборатория эколого-аналитического контроля г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района» в воде Амур превышения предельно допустимых концентраций по железу до 30,5 раз, по азоту амонийному до 22 раз, по фенолу до 8,8 раз, по меди до 4,6 раз, по хрому в 3,4 раза и по кобальту до 2,4 раз. Такие превышения пока объясняют паводковой ситуацией.

Местное население убедительно просят прислушаться к рекомендациям. Пожалуйста, воздержитесь от ловли рыбы и использования речной воды до нормализации паводковой ситуации.