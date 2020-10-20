В Хабаровском крае освободили бухту от забора бизнесменов-захватчиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае освободили бухту Эгге от забора бизнесменов-захватчиков. Правда, ситуацию пришлось исправлять через суда, а позже и силами судебных приставов-исполнителей. По предварительной информации, рыболовное предприятие, работающее в Советско-Гаванском районе, установило бетонный забор по берегу. При этом договора водопользования для использования береговой полосы в акватории водного объекта у компании не было.

- Ограждение мешало свободному передвижению и пребыванию граждан на берегу бухты, являющейся водным объектом общего пользования. Поэтому Советско-Гаванский городской прокурор обратился в суд. Иск был удовлетворен, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже с должника взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Руководителя предприятия предупредили административной и уголовной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. В итоге нарушитель все-таки убрал забор.