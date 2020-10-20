В Хабаровском крае заработала мобильная профориентационная площадка для школьников Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае заработала мобильная профориентационная площадка для школьников. Для этого в районы отправили спецавтобус, оснащенный современным оборудованием. Среди необходимых предметов для занятий 3D-принтеры, 3D-ручки, беспилотные летательные аппараты, набор LEGO Education Wedo.

- На сегодняшний день прошли занятия в Хабаровском и Комсомольском и районе имени Лазо. В этом месяце автобус выезжал в Советскую Гавань. Ученики из школ №№1 и 3 имени А. И. Томилина, школы №13 поселка Заветы Ильича занимались по направлениям «Роботехника (lego-программирование)», «3D-моделирование» и «Виртуальная реальность», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах отправить автобус в поселениях Комсомольского района, а также в Амурском и Нанайском районах и в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, проект «Мечтай! Выбирай! Поступай!» реализуют с 2018 года в рамках федерального гранта Минпросвещения РФ. В 2019 году в проекте участвовали 3037 школьников из 14 муниципальных районов.