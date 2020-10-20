В двух районах Хабаровского края закрыли навигацию маломерных судов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Аяно- Майском и Тугуро- Чумиканском районах Хабаровского края закрыли навигацию маломерных судов. Запрет вступает в силу с 20 октября. Поводом для такого решения стала температура воздуха, которая значительно понизилась в последнее время. Ухудшается и ветро -волновой режим, начался процесс ледообразования на водоемах.

- Передвигаться в таких условиях на лодках и катерах крайне опасно. Неоправданный риск угрожает жизни и здоровью как самих судоводителей, так и их пассажиров, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в каждом районе решение о закрытии навигации принимают органы местного самоуправления в зависимости от климатических условий. Судоводителей призывают следить за официальной информацией. Ожидается, что с 24 октября закроется навигация для маломерных судов в Охотском районе.