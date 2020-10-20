В Хабаровске осудили бывшего судебного пристава за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудили бывшего судебного пристава за мошенничество. Из материалов дела следует, что женщину обвиняли также в злоупотреблении служебными полномочиями. Фигурантка предложила должнику по алиментам перечислять деньги на ее личный банковский счет для якобы перевода средств взыскателю.

- С декабря 2017 года по июнь 2019 года должник добросовестно перевел подсудимой больше 180 тысяч рублей. Однако женщина не пересылала их по назначению, а тратила на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обман вскрылся, когда бывшие супруги (должник и взыскатель), пообщались и выяснили, что деньги до адресата не доходили. Суд признал женщину виновной и в качестве наказания назначил ей лишение свободы на срок три года. Приговор суда в законную силу не вступил.