В Хабаровске на 50-метровый плавательный бассейн надо 600 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске на 50-метровый плавательный бассейн надо 600 миллионов рублей. Половину суммы готов вложить частный инвестор. Реализовать этот проект собираются за три года. Возвести объект планируют в границах улиц Световой и Узловой.

- Сейчас специалисты занимаются подготовкой предпроектной документации. Потом начнутся геологические изыскательские работы, а с 1 ноября приступят к разработке проекта, - рассказали в городском управлении инвестиционного развития.

Бассейн планируют включить в национальную программу «Спорт - норма жизни». Тогда строительство будет за счет субсидии из федерального бюджета. Предполагается, что обучать ребят плаванию в этом бассейне будут бесплатно. Основная задача – готовить высококлассных спортсменов, которые смогут бороться за призовые места на соревнованиях всех уровней.