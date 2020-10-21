Обстановка в Хабаровском крае 21 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 21 октября, в Хабаровске без существенных осадков, температура ночью 0 +2, днем +13 +15, ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. На юге региона без осадков, температура ночью 0 +5, днем +12 +17, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью -9 +3, днем +8 +17, ветер юго-восточный, южный 6-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. На севере края местами небольшие осадки, температура ночью -8 +2, днем 0 +13, ветер различных направлений 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 14180.