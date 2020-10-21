В Биробиджане составляют список дорог, требующих ремонта Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане составляют список дорог, требующих ремонта. Приводить их в порядок планируют в 2021 году. Объекты накануне осмотрели участники спецкомисии, в которую вошли глава администрации областной столицы, и.о. заместителя председателя правительства области Валерий Самков, представители ГИБДД, управления ЖКХ и отдела капитального строительства мэрии.

- Члены спецкомиссии осмотрели автодороги, которые в следующем году планируют отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Инспекцию начали с дороги по улице Биршоссе. На протяжении многих лет ее никто не ремонтировал и у жителей города возникло немало нареканий по этому поводу, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также обратили внимание на дороги по улицам Миллера, Текстильная, Горького, Смидовичская и переулка Швейный. Например, улицы Миллера и Текстильную практически каждый год топит, надо решить вопрос с водоотведением.