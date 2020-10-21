В Охотском районе Хабаровского края обновили мемориал и территорию у спортклуба ФОТО: краевое минЖКХ

В Охотском районе Хабаровского края обновили мемориал и территорию у спортклуба. На работы выделили почти три миллиона рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Эти площадки имеют большое значение для жителей поселка. К слову, они сами выбрали места для ремонта путем голосования, - рассказали в отделе реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Так, на спортплощадке отремонтировали покрытие и установили трибуны для зрителей. У мемориала героям Великой Отечественной войны навели порядок, обновили и сам памятник, отремонтировали покрытие, провели освещение, установили декоративное ограждение, скамьи, а также мемориальные плиты, на которых выгравированы имена погибших.

Напомним, в этом году в Хабаровском крае по нацпроекту благоустроят 118 общественных пространств.