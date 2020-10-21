Обстановка в Хабаровске 21 октября 2020: дорожные работы, заболеваемость, отключения воды Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 21 октября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. В городе не работают в общей сложности 70 лифтов. За минувшие сутки в краевом центре на уборке дорог работали 56 единиц техники предприятий благоустройства, в том числе ночью семь машин.

- За минувшие сутки случилось 38 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1070 раз, - рассказали в городской администрации.

По оперативным данным министерства здравоохранения края, В краевой столице общее число заражений коронавирусом составляет 9983 человек. За последние сутки заражение выявили у 136 человек. За весь период пандемии в Хабаровском крае из числа заболевших выздоровели 10529 человек, скончались 123 человека. Жителей краевой столицы призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.