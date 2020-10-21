В Биробиджане автолюбителя заставили заплатить долг Фото: Иван ВИСЛОВ

В Биробиджане автолюбителя заставили заплатить долг. По предварительной информации, мужчина попал в должники из-за административного штрафа, который ему выписали после пьяной езды. Нарушителя задержали автоинспекторы. На тот момент он сидел за рулем пьяный, за что и получил штраф в 30 тысяч рублей.

- Однако гасить долг добровольно автолюбитель не торопился. В связи с этим в отношении него началось исполнительное производство. Приставы использовали все меры, предусмотренные законом, чтобы побудить должника к оплате, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Одной из мер было постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины, которая была в собственности должника. После этого мужчина осознал, что от ответственности не уйти и решил оплатить всю сумму, а также исполнительский сбор. После этого ограничения сняли.