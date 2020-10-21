В Биробиджане из запланированных 14 современных остановок не установили ни одну Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане из запланированных 14 современных остановок не установили ни одну. Работу планировали выполнить в рамках исполнения Плана социального развития центров экономического роста области. Однако подрядчик работает медленно.

- Подготовительные работы начались еще летом, но до сих пор подрядчик еще ни одну посадочную площадку не подготовил, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Задача стояла демонтировать комплексы только в районе шахматного клуба и обувной фабрики, так как здесь обустраивали пешеходный тротуар. Однако подрядчик из-за бесконтрольности со стороны некоторых сотрудников управления ЖКХ мэрии города, убрал их везде, где запланированы ремонтные работы.

На сегодняшний день не готова ни одна посадочная площадка. При этом до 15 ноября работа, согласно условиям контракта должна быть завершена. К слову, на следующей неделе поступит первая партия остановочных комплексов, вторая - со склада завода 24 октября.