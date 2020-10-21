В Хабаровске из спортивного гипермаркета пропала одежда на 20 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске из спортивного гипермаркета пропала одежда на 20 тысяч рублей. О пропаже заявил представитель торговой компании. Полицейские начали проверку данного инцидента и выяснили, что к краже причастен 25-летний безработный местный житель. По предварительной информации, мужчина промышлял в магазине под видом обычного покупателя.

- Подозреваемого вычислили с помощью записи с камер видеонаблюдения. При обыске у фигуранта нашли похищенное имущество и вернули товар законному владельцу, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранта водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.