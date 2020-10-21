В Хабаровском крае стали больше производить масла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае стали больше производить масла. Также больше стали выпускать безалкогольных напитков, макарон и мороженного. Специалисты связывают это с тем, что местная продукция стала более востребованной на внутреннем рынке. Отмечают также рост производства сыров и творога, кисломолочных продуктов.

- По итогам работы за девять месяцев 2020 года объем промышленного производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составил 14,5 миллиардов рублей. Это на 2,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отмечают в краевом минсельхозе.

На сегодняшний день в пищевой и перерабатывающей промышленности края работает 301 предприятие различных форм собственности. В отрасли занято около семи тысяч человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1700 наименований.