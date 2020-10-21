Ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести» подписано Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести» подписали председатель регионального парламента Ирина Зикунова и врио губернатора края Михаил Дегтярев. Далее документ направят в адрес Президента России. Подписание случилось в день, когда в Хабаровском крае отмечали 82-летие.

- В церемонии подписания ходатайства также участвовали вице-спикер, депутат по молодежному одномандатному избирательному округу Сергей Зюбр, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин и депутат Иван Крюков, - рассказали в пресс-службе Закдумы.

История Комсомольска-на-Амуре помнит немало трудовых подвигов. Например, за годы войны в городе выпустили более 2,5 тысяч самолетов, построили четыре завода, 25 тысяч трудящихся отмечены государственными наградами за свой трудовой подвиг.

Ирина Зикунова со своей стороны передала слова глубокого уважения и благодарности комсомольчанам в лице мэра города Александра Жорника за героический труд, высочайшую квалификацию, бесценный вклад, который горожане внесли и вносят в трудовую славу, репутацию и будущее родного города и края.