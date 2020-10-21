Пенсионера в Хабаровском крае осудили за убийство трехлетней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионера в Хабаровском крае осудили за убийство трехлетней давности. По предварительной информации, расследование началось с заявления о пропаже 34-летнего жителя села Лермонтовка. Оно поступило в правоохранительные органы весной 2017 года.

Во время расследования правоохранители установили причастность к исчезновению человека 63-летнего пенсионера. Следователи-криминалисты следственного управления осмотрели частный дом обвиняемого и придомовую территорию. В результате обнаружили скелетированные останки потерпевшего. Под тяжестью собранных доказательств мужчина во всем сознался и сообщил, что в апреле 2017 года несколько раз ударил потерпевшего колуном по голове. С целью сокрытия следов преступления он закопал тело во дворе.

- Суд признал фигуранта виновным в убийстве. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок семь лет. Отбывать его пенсионер будет в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.