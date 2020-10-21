По распоряжению Михаила Дегтярева в Хабаровском крае выделят субсидии на обновление сигнализаций в школах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают обновлять автоматические пожарные сигнализации в школах. Работу выполняют, в том числе и за счет субсидий, выделяемых в региональном правительстве. Распоряжение о распределении финансов подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

- В 2020 году правительством края разработан механизм предоставления целевых субсидий муниципальным районам на установку в образовательных организациях автоматических пожарных сигнализаций, - прокомментировали в пресс-службе краевого министерства образования.

До конца года планируют освоить в общей сложности 4,8 миллионов рублей. На эти деньги установят сигнализации в школах №7 в Амурске, №2 в Вяземском и №1 в рабочем поселке Переяславка. Также в 2020 году системы автоматической пожарной сигнализации планируют обновить и заменить в 47 образовательных организациях, в том числе в 44 муниципальных и трех краевых организациях.