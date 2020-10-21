В Хабаровске у семи новых ТОСов появились границы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске у семи новых ТОСов установили границы на очередном заседании Хабаровской городской думы. Территории общественного самоуправления появились на улицах Марсовая, 16, Некрасова, 55, Орджоникидзе, 4А, Аксенова, 32, Панфиловцев, 34, в переулке Ленинградском, 9 и в микрорайоне «Казачья гора», 13.

- Инициативные группы МКД проведут собрания собственников жилья, на которых примут решение о создании у себя территории общественного самоуправления, установят регламент и выберут название, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Благодаря территориям общественного самоуправления хабаровчане смогут участвовать в муниципальных и региональных грантовых конкурсах, получать деньги оборудование детских и спортивных площадок, зон отдыха, установки освещения или монтажа канализации.

Напомним, консультации по вопросам создания, развития и работы ТОСов в комитетах по управлению районами и по телефону 40-91-44.