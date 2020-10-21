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Учитель из Хабаровского края вошла во Всероссийский экспертный педагогический совет

Елена Ходжер дошла до финала профессионального конкурса «Учитель будущего»
Александр ШТААЛЬ
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Учитель из Хабаровского края вошла во Всероссийский экспертный педагогический совет

Учитель из Хабаровского края вошла во Всероссийский экспертный педагогический совет

Фото: Правительство Хабаровского края

Учитель из Хабаровского края вошла во Всероссийский экспертный педагогический совет. Елена Ходжер, учитель школы №5 из Амурска дошла до финала профессионального конкурса «Учитель будущего». В новую структуру вошли 168 педагогов. Они будут представлять интересы профессионального сообщества, их опыт учтут в разработке эффективных решений. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

О создании Всероссийского экспертного педагогического совета в конце августа объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Это поможет наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и Министерством. Это еще один шаг к достижению глобальной цели – вхождению России в десятку стран мира с лучшим уровнем образования.

Первый Всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» запустили в ноябре 2019 года. Так выявляют лучшие современные педагогические практики, инновационные подходы в образовании и самореализацию педагогических кадров.