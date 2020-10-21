Обстановка по коронавирусу в Комсомольске 21 октября 2020 года: лечатся 200 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 21 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 417 человек. Из них у 200 пациентов официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали четыре человека, госпитализировали 30, скончался один.

- В реанимационном отделении находится 19 пациентов. У трех человек только подозревают заражение сovid-19. Также лечение получают 214 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки госпитализировали 26 пациентов с этим диагнозом, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 49 пациентов с covid-19, из них 10 – это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать мест массового скопления людей.