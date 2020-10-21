В Хабаровском крае нашли уникальные находки времен Гражданской войны Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на территории села Васильевка Бикинского района нашли уникальные находки времен Гражданской войны. В поисковой экспедиции участвовали больше 100 молодых людей. Они изучали территорию на наличие следов боя, составили схемы сражения.

- В Бикинском районе в 1921-1922 годах проходили кровопролитные бои. По приблизительным оценкам, только среди «красных» в окрестностях Васильевки погибло около тысячи человек. В 60-е годы там проводились захоронения и перезахоронения. С тех пор стоят мемориалы, но погребены далеко не все. Поисковики обследуют леса, распадки, ручьи, ищут сохранившиеся останки, оружие и личные вещи, - рассказал руководитель проекта «Школа поисковика» Никита Кобзев.

Поисковики нашли останки, нательные кресты, различные предметы, которые, предположительно, могут быть элементами снаряжения и вооружения. Большую часть уникальных находок планируют передать в Краеведческий музей имени Гродекова, остальные в районные музеи.