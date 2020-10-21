В Хабаровске нашли землю под будущий технопарк Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске нашли землю под будущий технопарк. «Кремниевая долина» сможет расположиться в границах улиц Тихоокеанская и Воронежская. Группа инвесторов, выступивших с инициативой создания в краевом центре креативного технопарка, уже подготовила предпроектный эскиз будущего IT-центра.

- Строить технопарк собираются выполнить в три этапа. Планируют сделать корпус для стартапов, инжиниринговый центр, выставочное пространство, студию, медиатеку, аналитический отдел, административные помещения и кафетерий. С близлежащими микрорайонами комплекс свяжут пешеходные и автомобильные дороги, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в мэрии выразили готовность помочь с земельным участком и подключением к сетям. Проект технопарка инвесторы планируют защитить на декабрьском инвестиционном совете при врио губернатора Хабаровского края. При положительном исходе под реализацию инициативы могут также получить федеральную субсидию Минэкономики на создание инфраструктуры.