Россельхозбанк планирует выдать до 100 миллиардов рублей сельской ипотеки в 2020 году

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время рабочей встречи с Президентом Российский Федерации Владимиром Путиным обсудил результаты работы Россельхозбанка по реализации государственной программы «Комплексного развития сельских территорий», предлагающей возможность приобрести недвижимость в сельской местности по льготной ставке в 2,7% годовых.

По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, сельская ипотека подтвердила статус востребованной программы, в первую очередь у молодого поколения. По статистике банка, возможностью приобрести квартиру на льготных условиях уже воспользовались более 17 тысяч человек. При этом 40% заемщиков – это люди в возрасте до 30 лет.

- Наша цель, чтобы каждый житель села имел доступ ко всем необходимым финансовым продуктам и услугам как в отделениях банка, так и в цифровых каналах. В первую очередь люди хотят улучшить свои жилищные условия. Здесь на помощь приходит сельская ипотека. На сегодняшний день выдали кредитов почти на 35 миллиардов рублей и планируем до конца года довести эту цифру до 100 миллиардов рублей. За этими цифрами стоит жильё для 17 тысяч семей. При этом 40 процентов наших заемщиков – это юноши и девушки младше 30 лет, - сказал председатель правления РСХБ Борис Листов.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.