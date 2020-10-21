В Биробиджане у нервного горожанина нашли наркотики Фото: Олег ЗОЛОТО

В Биробиджане у нервного горожанина нашли наркотики. Парень попытался сбросить сверток с веществом, но правоохранители это заметили. Внимание молодой человек привлек не случайно – при виде патруля он ускорил шаг, сменил направление движения, начал часто оглядываться.

- Росгвардейцы решили проверить подозрительного человека. Это был 33-летний местный житель. Во время общения он продолжал волноваться, речь была неуверенной. У него спросили, есть ли при себе запрещенные вещества, тот ответил отрицательно. Когда начал показывать содержимое карманов, достал сверток и бросил его на землю, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЕАО.

Позже выяснилось, что гражданина не раз привлекали к ответственности за незаконное употребление наркотиков. Он объяснил, что сверток принадлежит ему. Внутри находилась табачная масса со специфическим запахом. Молодого человека задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу. Разбирательства продолжаются.