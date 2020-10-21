В Хабаровском крае ожидаются сильные осадки и гололед Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае с 23 по 25 октября ожидаются сильные осадки и гололед. Непогода охватит преимущественно в северных и центральных районах региона. По прогнозам ожидаются дожди и мокрый снег, усиление ветра до 19-24 м/с, местами – до 25-30 м/с.

- Наиболее опасные метеоявления прогнозируют в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Ульчском, Николаевском, Комсомольском, Солнечном, Нанайском, Хабаровском и Советско-Гаванском районах, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за непогоды могут возникать аварийные ситуации на электросетях, возможны отключения источников энергоснабжения, перехлесты и обрывы проводов, нарушения в работе объектов ЖКХ. Есть вероятность увеличения числа дорожных происшествий, затруднения движения большегрузной техники, введения ограничений для пассажирского транспорта междугороднего сообщения на дорогах местного, краевого и федерального значения, авиасообщения.