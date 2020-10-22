При благоустройстве парка в Комсомольске-на-Амуре нашли нарушения Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

При благоустройстве парка Судостроителей в Комсомольске-на-Амуре нашли нарушения. Общая стоимость работ составила 19 миллионов рублей. Выполняли их в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

Подрядчик должен был восстановить асфальтобетонное покрытие, отремонтировать танцплощадку, смонтировать покрытие из искусственного газона, произвести валку и формовочную обрезку деревьев, разместить в парке скамейки и урны, выполнить ряд других работ. Однако вскрылись факты ненадлежащего исполнения контрактных обязательств подрядчиком, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выявили нарушения технологии при укладке асфальтобетонного покрытия на участках парка, что привело к большому количеству неровностей, скоплению луж и т.д. Некоторые виды работ выполнили лишь частично, при этом работы были оплачены в полном объеме.

На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Подрядчика задержали. Ведутся следственные действия.