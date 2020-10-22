В Биробиджане держат антикоронавирусную оборону Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане держат антикоронавирусную оборону. Так, в детских садах и школах рабочий день начинается с измерения температуры у воспитанников и работников. Детей и взрослых, не прошедших «утренний фильтр», отправляют домой. В помещениях школ и детских садов проводят обязательную дезинфекцию. Воздух обеззараживают с помощью рециркуляторов.

- В областной столице контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Жителям города напоминают, что маски надо носить в общественных местах: магазинах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Усилили меры и в мэрии Биробиджана. Например, в здании и кабинетах в течение рабочего дня дверные ручки, выключатели, перила и другие контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами. Отменили все личные приемы граждан.