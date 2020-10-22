В Хабаровске в подземном пешеходном переходе возникла угроза обрушения Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в подземном пешеходном переходе возникла угроза обрушения настенной плитки. Один из спусков сооружения на улице Ленинградской перекрыли. В скором времени на объекте у железнодорожного вокзала планируют начать ремонтные работы.

Сейчас жизни и здоровью пешеходов ничто не угрожает. Их движение ограничено незначительно. Со слов заместителя директора МУП «Восток» Павла Колтунова, отделочное покрытие на одном из лестничных маршей отошло от бетонного основания из-за агрессивного воздействия внешней среды.

- Отметим также, что ежегодно на уборку и помывку перехода из городского бюджета выделяют около 900 тысяч рублей. Деньги на внеплановый ремонт в эту сумму не входят. В связи с этим строители зайдут на объект только весной 2021 года. Они демонтируют плитку, выровняют стену и вернут отделочное покрытие на место, - рассказали в пресс-службе городской администрации.