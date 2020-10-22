Новый способ оформления выплат на детей от 3 до 7 лет предложили семьям Хабаровского края Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новый способ оформления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет предложили семьям Хабаровского края. Ранее заявление можно было подать при личном визите в МФЦ, обратившись в органы соцзащиты или через «Госуслуги». Теперь же заявки принимают и на портале «Услуги27».

- Обратиться за выплатой можно с любого устройства, подключенного к интернету на краевом портале «Услуги27». Заполнение заявления займет несколько минут. Новый сервис призван повысить количество и качество предоставления данного вида выплат, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Форму подачи заявления разработали совместно с министерством социальной защиты населения края. Также на портале можно найти информацию о перечне обязательных документов и сроках предоставления услуги. Заявителям гарантируют полную конфиденциальность личной информации и соблюдение законодательства о защите персональных данных. Услуга доступна только зарегистрированным пользователям.