Одни хабаровчане ведут себя агрессивно, другие относятся с пониманием к масочному режиму Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла очередная проверка по соблюдению масочного режима в торговых точках. Среди участников рейда были сотрудники мэрии, комитета по управлению Кировским районом и полицейские. Проверка проходила в Кировском районе, где успели посетить около 50 магазинов.

- Большинство покупателей находилось в масках, однако некоторые граждане игнорировали антикоронавирусные требования, хотя на входах в торговые центры средства защиты можно было получить бесплатно. На замечания проверяющих граждане реагируют неоднозначно: одни ведут себя агрессивно, другие относятся с пониманием - надевают маски и спокойно продолжают покупки, - рассказала заместитель начальника отдела торговой политики профильного управления администрации Хабаровска Марина Троскалевская.

Напомним, за нарушения масочного режима в отношении физических лиц предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, в отношении административных лиц - до 50 тысяч рублей, юридических - до 100 тысяч рублей.