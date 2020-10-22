Власти Харбина и Хабаровска проведут международную онлайн-конференцию Фото: Администрация Хабаровска

Власти Харбина и Хабаровска проведут международную онлайн-конференцию. Участвовать в диалоге будут также бизнесмены. Этот формат выбрали в условиях закрытых из-за пандемии границ. К слову, на сегодняшний день многие программы и мероприятия по сотрудничеству с зарубежными дружественными городами и городами-побратимами приостановили или вовсе перенесли на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил начальник канцелярии по иностранным делам Харбина господин Цао Жу, харбинские власти и бизнес-сообщество по-прежнему заинтересованы в развитии взаимодействия с хабаровскими предпринимателями и производителями. Он также отметил, что опыт проведения крупных онлайн-конференций уже есть.

Детали онлайн-встречи стороны планируют оговорить позже. Напомним, что договор об установлении побратимских связей между Хабаровском и Харбином был подписан в 1993 году.