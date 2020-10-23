Водитель пострадал в тройной аварии в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Водитель пострадал в тройной аварии в Хабаровске. Происшествие случилось на улице Трехгорной накануне, 22 октября. По предварительной информации, машина Peugeot двигалась со стороны улицы Совхозной в сторону Матвеевского шоссе. В районе световой опоры водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего авто Toyota Rav-4 и врезался в него.

- После столкновения машина Toyota Rav-4 продолжила бесконтрольное движение и задела автомобиль Nissan Wingroad, двигавшийся во встречном направлении. В результате аварии пострадал водитель авто Nissan Wingroad - мужчина 1950 года рождения. Его госпитализировали с переломом конечности, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим. Пожалуйста, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.