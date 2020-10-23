В жилом доме под Хабаровском обрушился потолок ФОТО: прокуратура Хабаровского края

В жилом доме под Хабаровском обрушился потолок. Инцидент случился накануне днем, 22 октября 2020 года, в одной из квартир частного жилого дома в селе Восточное Хабаровского района. По факту случившегося прокуратура уже проводит проверку.

- На данный момент выяснилось, что в доме живет семья из семи человек, трое из них несовершеннолетние. В результате обрушения никто из жильцов не пострадал. Людей уже переселили в маневренный жилой фонд, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Исполняющий обязанности прокурора Хабаровского района Григорий Коломин работал на месте происшествия. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и провести проверку с целью дать оценку деятельности органов местного самоуправления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.