В Хабаровском крае энергетики ДГК наполнили «Коробки храбрости» для юных пациентов

В ходе акции сотрудники исполнительного аппарата АО «ДГК» и филиала «Хабаровская генерация» собрали игрушки и пополнили «Коробки храбрости» для детей,которые борются с тяжелыми заболеваниями

В ходе акции сотрудники исполнительного аппарата АО «ДГК» и филиала «Хабаровская генерация» собрали игрушки и пополнили «Коробки храбрости» для детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

С целью помочь детям преодолеть страх перед болезненными медицинскими процедурами, сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь» придумали «Коробку храбрости». Суть этой акции состоит в том, что игрушки дарят ребенку за то, что тот мужественно терпел укол или перевязку

- В условиях долгого пребывания в стационаре одна из основных проблем для ребенка - это постоянные медицинские процедуры, которые храбро преодолевают юные пациенты, а также нехватка интересного времяпрепровождения, - рассказал начальник отдела социально-трудовых отношений АО «ДГК» Алексей Меренков. - Дети, находящиеся на лечении в онкологическом отделении детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича и в детском тубдиспансере города Хабаровска, отправляясь на такое испытание, после него будут получать небольшие подарки. Поэтому и нельзя дать опустеть «Коробке храбрости».

Энергетики с удовольствием откликнулись на участие в благотворительном проекте. Благотворительность и корпоративное волонтерство - неотъемлемая часть деятельности Дальневосточной генерирующей компании. Энергокомпания активно поддерживает участие своих работников в социальных проектах, проводя Дни донора, благотворительные акции по сбору средств и вещей, ежегодно помогая детям из малообеспеченных семей собраться в школу.

Благотворительная волонтерская акция «Чемодан добра» стартовала в РусГидро в 2018 году с целью оказания помощи детям, которые борются с онкологическими заболеваниями и проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Именно для наполнения «Коробок храбрости» в московских офисах РусГидро устанавливаются «Чемоданы добра», в которые сотрудники компании собирают игрушки для детей. К проекту активно присоединяются филиалы и подконтрольные компании Группы РусГидро.