Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 23 октября: лечатся 204 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 23 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 434 человека. Из них у 204 официально подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали по выздоровлению 12 человек, госпитализировали 19.

- В реанимационном отделении находится 18 пациентов. У трех человек только подозревают сovid-19. Также лечение получают 227 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки госпитализировали 23 пациента с этим заболеванием, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 58 пациентов с covid-19. Из них девять - это дети. Выписали по выздоровлению двух человек. Жителей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.