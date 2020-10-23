Уличную кражу денег и телефона раскрыли в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Уличную кражу денег и телефона раскрыли в Хабаровске. По предварительной информации, инцидент случился во время потасовки возле одного из кафе. Гаджет и деньги выпали у потерпевшего из одежды. Общий ущерб заявитель оценил в 115 тысяч рублей.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен ранее не судимый 32-летний злоумышленник. На допросе мужчина объяснил, что воспользовался конфликтной ситуацией и похитил деньги и телефон потерпевшего. Все похищенное имущество фигурант выбросил в мусорный бак, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи - это лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств фигуранта отпустили на свободу под подписку о невыезде.