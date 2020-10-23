В Хабаровск экстренно эвакуировали новорожденную из Советской Гавани Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровск экстренно эвакуировали новорожденную из Советской Гавани. По предварительной информации, маленькую пациентку во время пролета сопровождала бригада медиков и мама, а саму малышку перевозили в специальном кювезе для новорожденных.

- Полет из Советской Гавани в Хабаровск длился три часа. Транспортировка пациентов проходила в сложных метеоусловиях - во время снегопада и сильного ветра, на высоте 2 600 метров, в горной местности. Санитарный рейс выполнялся на пределе возможностей, - рассказал Юрий Николаев, командир воздушного судна Ми-8 авиакомпании «СКОЛ».

Отметим также, что экипаж санавиации и бригады медработников «Хабаровского территориального центра медицины катастроф», а также врачи «Перинатального центра» и «Детской краевой клинической больницы» дежурят круглосуточно и готовы в любой момент вылететь на экстренный вызов.