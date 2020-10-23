В ЗАГСах Хабаровска ввели ограничения на регистрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЗАГСах Хабаровска ввели ограничения на регистрации. С 23 октября молодоженов будут расписывать без участия приглашенных. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса в крае.

- Внимание посетителей обращают, что прием граждан в ЗАГСах Хабаровска и Хабаровского района по всем видам госуслуг проходит только по предварительной телефонной записи или через портал Государственных услуг, - прокомментировали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Жителей Хабаровска убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Отметим также, что в Комсомольске-на-Амуре и во всех муниципальных районах молодоженов продолжают регистрировать в обычном порядке. Напомним, в ЗАГСах края уже вводили подобные ограничения. С начала года в регионе зарегистрировали более 40 тысяч записей актов гражданского состояния.